POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 12.07.2020

Golf Caddys mutwillig beschädigt - Freigericht / Somborn

Auf rund 30.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am frühen Freitagmorgen (10.7.) zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr am Golfpark Trages angerichtet haben. Die Täter fuhren mit insgesamt neun Golf Caddys, die vor dem Haupthaus abgestellt waren, übermütig auf dem Golfplatz herum. Indem sie die Fahrzeuge durch Sandgruben und gegen Weidezäune steuerten, wurden diese erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 in Verbindung zu setzen.

Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Schöneck

Gestern Nachmittag, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3008 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 33-jähriger Kradfahrer aus Gießen befuhr mit seinem Motorrad die L 3008 in Richtung Niederdorfelden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen scherte der 33-Jährige nach einem Überholvorgang wieder auf seinen Fahrstreifen ein, kam dabei von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und verlor auf dem Seitenstreifen die Kontrolle über sein Krad. Der 33-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in eine Frankfurter Klinik transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die L 3008 war für die Dauer Unfallaufnahme bis 17.15 Uhr vollgesperrt.

Bereich Offenbach und Autobahnpolizei:

- keine Beiträge -

Offenbach am Main, 12.07.2020, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

