Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201020 - 1083 Frankfurt-Höchst: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Sonntagabend (18.10.2020) nahmen Beamte des 16. Polizeireviers einen 21 Jahre alten Mann fest, der es auf Altkleider abgesehen hatte. Im Laufe der Ermittlungen kam es zu Festnahmen weiterer Personen, die im Verdacht stehen, sich unerlaubt im Bundesgebiet aufzuhalten.

Gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge im Bereich der Oeserstraße eine verdächtige Person, die sich an einem Altkleidercontainer zu schaffen machte. Der Verdächtige, ein 21 Jahre alter Mann, konnte nach kurzer Flucht von einer Streife festgenommen werden. Sein 20-jähriger Bekannter hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe auf und wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Da sich sowohl der Festgenommene als auch dessen Bekannter nicht ausweisen konnten, führte die Suche nach Ausweisdokumenten die Beamten zu deren Wohnanschrift in den Alten Schulpfad. Dort angekommen trafen sie auf fünf weitere Personen im Alter zwischen 20 und 46 Jahren. Von vier Personen waren die vorgelegten Ausweise jedoch offenbar gefälscht. Des Weiteren hatte eine der Personen den visumsfreien Aufenthalt bereits überschritten. Eine andere Person, welche aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde, konnte ihre Festnahme durch Zahlung der offenen Geldstrafe noch abwenden. Für insgesamt sechs Personen ging es aber zunächst in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des illegalen Aufenthalts dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell