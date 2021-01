Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Omnibus-Fahrer verhindert Schlimmeres

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 14:55 Uhr und 15.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße ein dort geparkter grauer PKW BMW auf der rechten, hinteren Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Untermünkheim: LKW beschädigt Laterne

Am Mittwoch um 13.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lenker mit dem Auflieger seines Sattelzuges eine Straßenlaterne in der Robert-Bosch-Straße, im Bereich einer Wendeplatte bei der dortigen Tankstelle. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Zuges unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Omnibus-Fahrer verhindert Schlimmeres

Am Donnerstag um kurz nach 5 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Landstraße 1066 von Gaildorf in Richtung Winzenweiler. In einer unübersichtlichen Rechtskurve setzte die Peugeot-Lenkerin zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Während des Überholvorgangs kam der 35-Jährigen ein Omnibus entgegen. Der Omnibus-Fahrer wich sofort nach Erkennen des Peugeots nach rechts aus und fuhr mit seinem Omnibus über einen dortigen Parkplatz, so dass er einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Die Peugeot-Lenkerin scherte wieder nach rechts ein und streifte hierbei den Unterfahrschutz des Aufliegers am Sattelzug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

