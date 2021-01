POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Einbruch - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aspach: Feuerwehreinsatz

Im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Plattenstraße geriet am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Ölheizofen in Brand. Ein Bewohner konnte das Feuer bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Es entstand in der Wohnung und am Ofen ca. 2000 Euro Sachschaden.

Fellbach: Einbruch

In der Stuttgarter Straße sind am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr unbekannte Einbrecher in ein Gewächshaus eines Gemüsehofs eingebrochen und haben dort aufgefundenes Bargeld entwendet. Die Täter hinterließen ca. 5000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Plüderhausen: Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz in der Boschstraße ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14 Uhr gegen das Fahrzeugeck eines dort geparkten Pkw Ford, an dem hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Plüderhausen: Brand im Lichtschacht

Am Donnerstagabend war die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Hauptstraße im Einsatz. Dort war an einem Gebäude gegen 19 Uhr ein außen am Gebäude angebrachter Lichtschacht in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr wurde durch die Wehren aus Urbach und Schorndorf unterstützt, sodass sie insgesamt mit 9 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort waren. Der Brand im Lichtschacht war rasch unter Kontrolle und gelöscht. Es entstand am Fenster sowie vermutlich an der Lüftungsanlage des Gebäudes Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine weggeworfene Zigarettenkippe verursacht, die das im Schacht befindliche Laub entzündete. Die Ermittlungen dazu dauern an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagnachmittag 14:00 Uhr und Donnerstagnachmittag 14:00 Uhr einen geparkten Fiat in der Birkhahnstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

