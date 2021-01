POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Grillhähnchen löst Feuerwehreinsatz aus - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Blaufelden: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Donnerstag um 18:35 Uhr befuhr eine 27-jährige Lenkerin eines Opel Astra die Kreisstraße 2532 in Richtung Lindlein. In einer dortigen Linkskurve kam der Opel-Fahrerin ein PKW Kombi entgegen, welcher teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Die beiden PKW streiften sich, so dass an dem Opel ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um kurz vor 13:30 Uhr befuhr eine 81-jährige Frau mit ihrem Opel die Brückenstraße und wollte in die Aubergstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen Opel einer 57-Jährigen, die ihrerseits auf der Aubergstraße in Richtung Bundesstraße 290 fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1950 Euro.

Gaildorf: Grillhähnchen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstag um 16.30 Uhr wurde ein Zimmerbrand in der Graf-Bentinck-Straße gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr Gaildorf, die mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten ausrückten, fanden vor Ort ein Grillhähnchen in einem Backofen, bei welchem das herabtropfende Fett im Backofen stark qualmte.

Gaildorf: Vorbeifahrenden PKW übersehen

Am Donnerstag um 14 Uhr wollte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer vom Straßenrand auf die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah er einen PKW Peugeot einer 22-Jährigen, welche ihrerseits auf der Bahnhofstraße stadtauswärts fuhr. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

