Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten

PirmasensPirmasens (ots)

Um 11:55 Uhr meldete gestern eine Zeugin, dass ein weißer LKW rückwärts aus dem Gelände des McDonalds ausgeparkt wäre und hierbei ein Verkehrsschild beschädigt hat. Der Fahrer sei einfach in Richtung Bahnhofstraße davongefahren. Das Nummernschild ist nur bruchstückhaft bekannt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Gegen 13:30 Uhr meldete ein 68jähriger Hyundai-Fahrer eine Unfallflucht an der Streckbrücke. Er habe an der roten LZA aus Richtung Fröhnstraße kommend gestanden und wollte nach links in Richtung Arnulfstraße in die Adam-Müller-Straße einbiegen. Ein zunächst hinter ihm stehendes, weißes Fahrzeug hat es sich wohl anders überlegt, wechselte auf die rechte Spur und fuhr nach rechts auf die Streckbrücke. Bei diesem Fahrspurwechsel touchierte der Fahrer des weißen Fahrzeuges das Heck des Huyndai, wobei dort ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand. Am Donnerstag, 12.11.2020, zwischen 07:45 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Messegeländes/Zeppelinstraße geparkten Lada. Der wohl beim Ein- oder Ausparken verursachte Schaden am hinteren, linken Radlauf wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

