Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallzeugen gesucht

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, um 10:00 Uhr, fuhren ein Ford Focus und ein Mercedes Ateco (LKW) nebeneinander im zweispurigen Bereich von der Rodalber Straße nach links in die Schloßstraße. Die 81jährige Fahrerin des Ford Focus bog auf der rechten Spur nach links ab, der 38jährige Fahrer des LKW befand sich beim Abbiegevorgang links daneben. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Die beiden Unfallbeteiligten machen widersprüchliche Angaben zum Hergang. Der Gesamtschaden beträgt circa 1600 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

