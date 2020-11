Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 18.11.2020, 10:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Landstuhler Straße 30. Ein weißer VW T5-Transporter, der ordnungsgemäß vor dem Anwesen am Fahrbahnrand in Richtung Hochschule Zweibrücken geparkt war, wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Außenspiegel gestreift. Dabei wurde der Spiegel komplett beschädigt (ca. 1.000 EUR Sachschaden). Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Mercedes-Kastenwagen handeln, wie ein Zeuge annimmt, der nach einem lauten Knall ein solches Fahrzeug von der Unfallstelle wegfahren sah.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Unfallflucht. | pizw

