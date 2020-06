Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Fröndenberg (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.2020) fuhr ein 38-jähriger Werler auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Wickeder Straße und beabsichtigte geradeaus in den Königsweg zu fahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 68-jährige Fröndenbergerin und die Fahrzeuge prallten aufeinander. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus.

Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden an der Unfallstelle medizinisch behandelt. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf insgesamt etwa 30 000 Euro geschätzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell