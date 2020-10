Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mutwillig mehrere Autos mit Fahrrad beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 09.10.2020 gegen 22:25 Uhr, wurden in der Georg-Herwegh-Straße in Ludwigshafen-Mundenheim durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Täter konnte durch Anwohner dabei beobachtet werden, wie er sein Fahrrad mutwillig gegen mindestens zwei geparkte Autos warf und sich anschließend in Richtung Stifterstraße von der Örtlichkeit entfernte. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der Täter auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

Wenn Sie Hinweise zum Täter geben können oder auch Ihr Fahrzeug durch die Tat beschädigt worden ist, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

