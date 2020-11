Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betriebsunfall bei der Firma Kömmerling/Profine mit schwerverletz-tem Arbeiter

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, gegen 15:05, Uhr kam es in der Firma Kömmerling/Porfine, in der Zweibrücker Straße zu einem folgenschweren Betriebsunfall. In einem Korb an einem ausgefahrenen Hubarm installierte ein Arbeiter in circa 6 Metern Höhe Deckenleuchten. Hierbei wurde er aus dem Korb geschleudert und stürzte aus dieser Höhe ab. Der Mann wurde durch die eingetroffene Notärztin mit einem Rettungswagen in das Kran-kenhaus verbracht. Da keine unmittelbare Lebensgefahr bestand, konnte der mittlerweile eingetroffene Rettungshubschrauber wieder abrücken. Die genaueren Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Die SGD Süd war noch am Nachmittag vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell