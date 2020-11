Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Ladendiebstahl zweier Jugendlicher

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, um 12:50 Uhr, beobachtete eine Angestellte des "TEDI-Marktes" in der Schloßstraße zwei junge Männer, die sich auffällig im Laden verhielten. Als die beiden die leeren Einkaufskörbe zurückstellten und den Laden verlassen wollten, sprach die Angestellte sie auf einen vermeintlichen Ladendiebstahl an, woraufhin einer der beiden einfach den Laden verließ. Dem zweiten Jugendlichen konnte sie den Weg verstellen und er händigte freiwillig eine Einweg-Mundschutzmaske und eine Packung "Kitkat" im Gesamtwert von 2,75 Euro aus, die er aus seiner Jackentasche holte. Dann wollte auch er einfach an der Angestellten vorbeigehen, die ihn an der Jacke festhielt. Er riss sich los, wand sich aus der Jacke und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt dabei einen Kratzer am Oberarm. Die Jogging-Jacke verblieb am Tatort. Es ist nicht bekannt, ob die Täter weiteres Diebesgut eingesteckt hatten. Täterbeschreibung: Beide Täter hatten braune Hautfarbe und waren 15 bis 17 Jahre alt, beide mit schwarzen, lockigen und hochstehenden Haaren. Täter 1 war circa 1,75 bis 1,80m groß, hatte auffallend blaue Augen und trug eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Seitenstreifen. Dessen weiß-schwarze Jogginganzugjacke der Marke Black Squad wurde sichergestellt. Er trug einen Hoodie mit integrierten Taschen. Täter 2 trug einen dunkelblauen Jogginganzug der Marke ADIDAS. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell