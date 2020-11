Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Einbrüche in einer Nacht

Lemberg

Alle drei Einbrüche ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18:00 und 07:00 Uhr. Die Tatzeit des Einbruchs in eine Bäckerei in der Hauptstraße kann aufgrund eines wohl versehentlich ausgelösten Kassenausdrucks auf circa 03:45 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes fenster in den Verkaufsraum ein. Bis auf ein Stück Käsekuchen wurde hier wohl nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf gut 1500 Euro geschätzt. Die Sporthalle der Heinrich-Weber-Schule wurde ebenfalls angegangen. Hier wurde ein Fenster eingeworfen. Im Innern wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 2500 Euro. Ein Fenster des Kindergartens in der Glashütter Straße wurde aufgehebelt. Hier wurde ein Laptop im Wert von 500 Euro und 110 Euro in bar entwendet. Ein Saxophon im Wert von 1000 Euro wurde beschädigt. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf insgesamt circa 5000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

