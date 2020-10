Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Kontaktbereichsbeamter für Walsrode

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

16.10. / Kontaktbereichsbeamter für Walsrode

Walsrode: Seit dem 01.10.2020 verfügt das Polizeikommissariat Walsrode über einen Mitarbeiter der als Kontaktbereichsbeamter, kurz KOB, seinen Dienst versieht. Diese Dienstposten wurden landesweit durch das Niedersächsische Innenministerium eingeführt und orientieren sich an der Einwohnerzahl des örtlichen Polizeikommissariats, sodass für den Standort Walsrode ein hauptamtlicher KOB gewonnen werden konnte. Der unmittelbare, wiederkehrende und einsatzunabhängige Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern soll neben der Präsenz auch die Bürgernähe stärken. Das damit verbundene Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Polizei wird ebenfalls ausgebaut.

Der 28-jährige Polizeikommissar Denis Tomanek soll daher ständig im Stadtbild von Walsrode sichtbar sein. Der Polizist "zum Anfassen" hat bisher Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst sowie als Polizeitrainer im Ausbildungsbetrieb der Niedersächsischen Polizeiakademie in Nienburg gemacht. PK Tomanek ist verheiratet und hat seinen Lebensmittelpunkt in Nienburg. Er ist Handballspieler und -trainer und verbringt den Großteil seiner Freizeit mit seinem Hund. "Ich möchte schnell Ansprechpartner für alle Bevölkerungsgruppen werden. Der Umgang mit Menschen macht mir Spaß und ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe", so Tomanek.

Der Leiter des Polizeikommissariats Walsrode, Rainer Kahr, macht deutlich, dass der neue KOB neben der Kernstadt auch in den Ortschaften von Walsrode tätig sein wird. Für den Zuständigkeitsbereich der nachgeordneten Polizeistation Schwarmstedt wurde zusätzlich Polizeikommissar Daniel Nehring im Nebenamt als KOB eingesetzt. Der Aufgabenbereich ist vielfältig und umfasst beispielweise Präventionsarbeit in den verschiedenen Gremien, Verkehrssicherheitsarbeit, Vortragstätigkeit und Nachwuchswerbung. Schwerpunkt ist aber der persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, um jederzeit umfassend ansprechbar zu sein. "Das Polizeikommissariat Walsrode hat unlängst deutlich gemacht, dass es sich durch Kompetenz, Zuverlässigkeit und Bürgernähe kennzeichnen möchte. Der Bereich Bürgernähe erhält jetzt eine neue Qualität. Polizeikommissar Tomanek soll das freundliche Gesicht der hiesigen Polizei werden!", sagt Rainer Kahr abschließend über den neu besetzten Dienstposten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Tarek Gibbah

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell