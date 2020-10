Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: In Garage eingebrochen; Munster: Versuchter Einbruch in Kita; Heidekreis

A 7: Geschwindigkeitsverstöße; Marklendorf: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Heidekreis (ots)

12.10. / In Garage eingebrochen

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte durch die Herausnahme eines Fensters in eine Garage am Kulenkamp eingestiegen. Aus dieser wurde diverses Werkzeug entwendet. Zudem fehlten zwei Fahrräder, davon ein Pedelec, und Motorradbekleidung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

14.10. / Versuchter Einbruch in Kita

Munster: Unbekannte versuchten von Dienstag auf Mittwoch in eine Kindertagesstätte am Bickbeerbusch einzusteigen. Dafür hebelten die Täter ohne Erfolg an zwei Fenstern des Gebäudes. Die Räumlichkeiten wurden nach ersten Erkenntnissen nicht betreten. An den Fenstern entstand ein Schaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-960115 in Verbindung zu setzen.

14.10. / Geschwindigkeitsverstöße

Heidekreis / A 7: Am Mittwoch ahndeten Beamte der Polizei erneut Geschwindigkeitsverstöße auf der A 7 Richtung Hannover, im Bereich der dortigen Baustelle. Ein 29-jähriger Bremer sowie ein 52-jähriger Stuttgarter überschritten die Höchstgeschwindigkeit nach Toleranzabzug um 36 beziehungsweise 38 km/h. Beide Fahrer erwartet nun ein dreistelliges Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot.

14.10. / Polizei sucht Unfallflüchtigen

Marklendorf: Am Mittwochmorgen kam es um 10:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Unfallverursacher befuhr zuvor die Bundesstraße 214 von Buchholz (Aller) in Richtung Celle. Kurz vor der Ortschaft Marklendorf scherte der derzeit unbekannte Fahrzeugführer aus, um einen vor ihn abbiegenden Pkw zu überholen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Frau konnte mit ihrem Pkw einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Das Fahrzeug der 35-jährigen prallte anschließend gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich die Buchholzerin leicht. Der Verursacher flüchtete daraufhin über den Triftweg in unbekannte Richtung. Zeugen des Unfalls können den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Männlich, 30 bis 40 Jahre, kurze, dunkle Haare. Zudem handelte es sich bei dem Pkw vermutlich um eine grau/silberne Mercedes-Benz Limousine mit dem Kennzeichenfragment HK-Z. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Tarek Gibbah

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell