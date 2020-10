Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Diebstahl aus Pkw; Schwarmstedt: Diebesgut bei Flucht zurückgelassen; Munster: Automaten aufgebrochen; Walsrode: Einbruch in Hotel; Soltau: Unbeleuchteter Pflug; A 7: Sekundenschlaf

Heidekreis (ots)

12.10. / Diebstahl aus Pkw

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende betraten Unbekannte das Gelände einer Firma am Bockhorner Weg. Hier entwendeten sie aus einem unverschlossenen Pkw diverses Werkzeug und weitere Gegenstände. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

12.10. / Diebesgut bei Flucht zurückgelassen

Schwarmstedt: Drei derzeit unbekannte Männer entwendeten aus einem Drogeriemarkt am Mönkeberg insgesamt 25 Flaschen Parfum in einem Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die verständigten Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndung einen der Täter fußläufig antreffen. Dieser flüchtete sofort, hinterließ dabei jedoch das gesamte Diebesgut. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

12.10. / Zigarettenautomaten aufgebrochen

Munster / Bispingen: In der vergangenen Sonntagnacht wurde in Munster ein Zigarettenautomat an der Söhlstraße gewaltsam geöffnet und dessen Tabakinhalt restlos entwendet. Die Münzgeldkassette wurde unbeschädigt zurückgelassen. In derselben Nacht wurde in Trauen ein weiterer Zigarettenautomat an der Celler Straße unerlaubt geöffnet. Die Höhe des Diebesgutes ist hier noch nicht bekannt. Zudem wurde am Montagmorgen gemeldet, dass ein dritter Automat in Bispingen, hier an der Dorfstraße, aufgehebelt wurde. Aus diesem wurden sämtliche Zigarettenschachteln und das Bargeld genommen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter 05191-93800 in Verbindung zu setzen.

12.10. / Einbruch in Hotel

Walsrode: Unbekannte gelangten in der Nacht zu Montag in die Geschäftsräume eines Hotels an der Langen Straße. Hier hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten Räume im Erd- und Kellergeschoss. Das Hotel wurde anschließend durch eine Notausgangstür verlassen. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.

12.10. / Unbeleuchteter Pflug

Soltau: Am Montagabend kam es auf der Kreisstraße 48 (Celler Straße) zwischen einem Traktor und einem Sprinter zum Verkehrsunfall. Der Sprinter-Fahrer übersah den unbeleuchteten Pflug des vor ihm fahrenden Traktors, der sich gerade in einem Abbiegevorgang befunden hat. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

12.10. / Sekundenschlaf löst Unfall auf A7 aus

A 7 / Bad Fallingbostel: Der Sekundenschlaf eines Pkw-Fahrers löste Montagnacht einen Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen aus. Der Reihe nach: Der eingeschlafene Fahrer fuhr auf einen vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger auf. Der Anhänger löste sich von seinem Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand, sodass ein herannahender Pkw trotz Ausweichmanöver mit diesem kollidierte. Ein folgender Lkw wich dem Anhänger ebenfalls aus, indem er auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hier prallte er jedoch mit einem weiteren Fahrzeug zusammen, welches daraufhin gegen die Mittelschutzplanke gedrängt wurde. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß einfach fort. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

