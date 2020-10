Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch; Wintermoor: Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Soltau: Fahrraddiebe gestellt; Walsrode: Cannabis ausgehändigt

Heidekreis (ots)

11.10. / Einbruch

Soltau: In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag gelangten Unbekannte, durch Aufhebeln eines Seitenfensters, in ein Wohnhaus am Oeninger Weg und durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Täter etwas erbeuteten ist noch unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

11.10. / Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wintermoor: Am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug, dass vor dem stillgelegten Gelände der ENDO-Klinik stand. Der dazugehörige Fahrzeugführer erschien kurze Zeit später. Die Kontrolle ergab, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen aus einem Diebstahl stammten. Zudem wurde dem Fahrer bereits die Fahrerlaubnis entzogen. Die Beamten stellten die Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Dem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Oldenburg erwarten nun mehrere Strafverfahren.

11.10. / Fahrraddiebe gestellt

Soltau: Drei Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren eigneten sich am Sonntagnachmittag ein unverschlossenes Fahrrad vom Gelände der Soltau Therme an. Kurze Zeit später erkannte die eigentliche Eigentümerin ihr Fahrrad im Bereich der Poststraße wieder. Sie stellte die Mädchengruppe und rief die Polizei. Nachdem das Damenrad an die rechtmäßige Nutzerin ausgehändigt wurde, verständigten die Beamten die Eltern der Minderjährigen. Den Mädchen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl.

12.10. / Cannabis ausgehändigt

Walsrode: Ein 27-jähriger Walsroder wurde Sonntagnacht durch die Polizei am Großen Graben kontrolliert. Der polizeibekannte Mann händigte den Beamten freiwillig seine mitgeführten Cannabisblüten aus. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

