Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen) Fahrzeugbrand weitet sich aus (29.07.2020)

Mühlhausen-Ehinge (ots)

Sachschaden von über 25.000 Euro ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr bei einem Pkw-Brand auf der A 81 entstanden. Der 42-jährige Fahrer eines Opel war in südlicher Richtung unterwegs, als er auf Höhe Ehingen plötzlich Rauch aus dem Motorraum quellen sah. Nachdem der Mann sein Fahrzeug an einer Betriebsausfahrt abgestellt hatte, geriet dieses in Vollbrand. Durch das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen war und von der Freiwilligen Feuerwehr Engen gelöscht wurde, ist nicht nur das Auto total beschädigt, sondern auch der Fahrbahnbelag und die angrenzende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

