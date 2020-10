Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Toilettenhäuschen in Brand gesetzt

Erkelenz (ots)

Am Samstag, 24. Oktober, gegen 6 Uhr, setzten unbekannte Personen ein Toilettenhäuschen, das an der Straße Schulring vor einem Schulgebäude stand, in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen bezüglich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell