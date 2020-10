Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus/von Fahrzeugen

Heinsberg (ots)

In Kirchhoven drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. Oktober, 16 Uhr und Samstag, 24. Oktober, 8.30 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Trevelstraße parkte. Daraus entwendeten sie persönliche Dokumente sowie einen Schlüssel. In Lieck, an der Straße Lieker Mühle, wurde die Polizei am Sonntag, 25. Oktober, gegen 5 Uhr, zu einem aufgefundenen Motorroller gerufen, der sich als gestohlen herausstellte. Diesen stellten die Beamten sicher und fertigten eine Anzeige. In Straeten drangen unbekannte Täter am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 5 und 6 Uhr, in einen Pkw, der an der Römerstraße parkte. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

