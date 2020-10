Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 299 von Sonntag, 25. Oktober 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Karken, Festnahme nach Einbruch in Neubau

Am Sonntag, 25.10.2020, gegen 01:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine verdächtige Person in einem Neubau in der Roermonder Straße. Die Beamten umstellten das Gebäude und konnten anschließend im Rahmen einer Durchsuchung mit einem Diensthund einen 54jährigen Mann aus Heinsberg festnehmen, der bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt hatte.

Waldfeucht-Obspringen, Diebstahl aus Pkw

Bereits in der Nacht zum Samstag (24.10.2020) öffneten bislang unbekannte Täter einen unverschlossenen Pkw Dacia im Fletschweg und stahlen eine Dose mit Bargeld.

