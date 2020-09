Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Vandalismus im Hauptbahnhof Bremerhaven: Elf Scheiben von Automaten, Informationskästen und einem Wetterschutzhäuschen zerstört

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bremen (ots)

Nachtstunden vom 27. zum 28.09.2020

Unbekannte Täter haben im Bremerhavener Hauptbahnhof in der Nacht vom Sonntag zum Montag Sachschäden von mehreren Tausend Euro verursacht. Dabei wurden vier Scheiben von Getränkeautomaten, sechs Scheiben von Informationskästen und eine Scheibe eines Wetterschutzhäuschens auf Bahnsteig 2/3 eingeschlagen. Allerdings hielt das Sicherheitsglas der Automaten stand, so dass keine Waren entwendet wurden. Die Schäden wurden am Montagmorgen gemeldet.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 162 99 777

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen

Pressesprecher

Holger Jureczko

Telefon: 0421 16299-604 o. Mobil: 0173 678 3390

E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell