BPOL-HB: Fahrräder auf Bahngleise gelegt

Bremen (ots)

26.09.2020, Unfallzeit 01:25 Uhr, Bahnhof Bassum, Landkreis Diepholz 27.09.2020, Feststellungszeit 07:20 Uhr, Bahnhof Wieren, Landkreis Uelzen

In zwei Fällen haben unbekannte Täter Fahrräder auf Gleise in den Bahnhöfen Bassum und Wieren gelegt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr.

Zunächst hat ein Güterzug im Bahnhof Bassum (LK Diepholz) in der Nacht zum Sonnabend um 01:25 Uhr ein oranges Fahrrad mit weißen Reifen überrollt. Davon blieb nur ein Haufen Schrott übrig. Am Zug wurden keine Schäden festgestellt. Mit dem leuchtend orangen Fahrrad könnten der oder die Täter Zeugen aufgefallen sein.

Im Bahnhof Wieren (LK Uelzen) kam es zum zweiten Fall, als am Sonntagmorgen um 07:20 Uhr eine Erixx-Bahn rechtzeitig vor einem Fahrrad im Gleis anhalten konnte. Wann das weiß-orange Damenrad der Marke ARKUS auf die Strecke geworfen wurde, ist noch unklar.

In beiden Fällen bittet die Bundespolizeiinspektion Bremen um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 162 99 777

