Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Elze

Hildesheim (ots)

(arn) Am 03.03.2021 gegen 11:22 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Schmiedetorstraße in 31008 Elze gekommen. Eine 80-jährige Pkw-Führerin befährt die Schmiedetorstraße von der Innenstadt kommend, in Richtung der Bundesstraße 1. Auf Höhe des REWE-Parkplatzes verliert die Pkw-Führerin aus bisher unbekannten Gründen das Bewusstsein und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchiert sie einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und kollidiert frontal mit einem Straßenbaum. Die Unfallbeteiligte wird schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell