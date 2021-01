Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (47) streift Radfahrerin (57) mit Außenspiegel - Krankenhaus

Herne (ots)

Schwerer Unfall im Herner Stadtzentrum: Ein 47-jähriger Autofahrer aus Dortmund und eine 57-jährige Radfahrerin aus Herne sind am Dienstagvormittag zusammengestoßen. Die Hernerin kam ins Krankenhaus.

Gegen 11.40 Uhr war die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand auf der Straße Am Stadtgarten in Richtung Schäferstraße unterwegs. In Höhe der Rechtskurve nahe des Fußballplatzes kam ihr der Autofahrer entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er mit seinem Außenspiegel gegen das Fahrrad. Die 57-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.

