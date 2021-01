Polizei Bochum

POL-BO: Rollendes Duo gestoppt: 16-Jähriger raucht Joint und holt Kumpel mit E-Scooter von der Arbeit ab

Herne (ots)

Mit einem E-Scooter holte er seinen Kumpel von der Arbeit ab - dann stoppte die Polizei das rollende Duo: Streifenbeamte haben am Montag, 25. Januar, zwei junge Herner (16, 17) angehalten, die zu zweit auf einem elektrischen Roller in Crange unterwegs waren. Der Fahrer hatte zuvor Drogen konsumiert.

Gegen 22.10 Uhr wurden die Polizisten im Bereich der Rathausstraße auf das Duo aufmerksam. Da es verboten ist, E-Scooter mit mehr als einer Person zu benutzen, hielten die Beamten die beiden Herner an und kontrollierten sie. Der 16-Jährige erzählte, er habe seinen Kumpel soeben von der Arbeit abgeholt und wolle ihn nun zum Bus bringen. Auf Nachfrage gab er außerdem an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis an.

Die Polizisten nahmen den 16-Jährigen mit auf die Wache und schrieben eine Anzeige. Anschließend übergaben sie ihn seinen Erziehungsberechtigten.

