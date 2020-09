Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei BMW aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In Katterbach und Hand wurden aus zwei Fahrzeugen ein Tachometer und ein Lenkrad gestohlen.

In der Straße Leuchter Gemark parkte zwischen dem 09.09 (23:15 Uhr) und dem 10.09. (06:15 Uhr) ein schwarzer BMW 525d in einer Garage. Diebe hatten in der Nacht die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug das Kombiinstrument (Tachometer) gestohlen.

In Hand parkte zwischen dem 09.09. und dem 10.09. (18:18 bis 07:00 Uhr) ein weißer BMW 218i auf einem Parkplatz an der Bromberger Straße am Ende der Sackgasse. Am Morgen musste der Besitzer feststellen, dass das Lenkrad und eine Sonnenbrille gestohlen wurden.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

