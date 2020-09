Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aufmerksame Zeugin beobachtet alkoholisierten Fahrer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (10.09.) um 19 Uhr hat eine aufmerksame Zeugin einen Autofahrer beobachtet, der in seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Lustheide saß.

Nachdem er dort auffallend heimlich Alkohol getrunken hat, soll er mit seinem Peugeot weggefahren sein. Die alarmierten Polizisten konnten den Wagen parkenderweise an der Halteranschrift in der Straße Hüttenfeld vorfinden. Am Wagen befand sich ein augenscheinlich frischer Unfallschaden.

Die Polizisten klingelten bei dem Halter des Fahrzeugs, der auch einräumte, der Fahrer des Wagens gewesen zu sein. Sie ließen den 59-Jährigen aufgrund der Zeugenaussage und seiner eigenen Aussage einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test ergab etwas über 1,2 Promille und lag somit im strafrechtlich relevanten Bereich einer absoluten Fahruntüchtigkeit.

Dem Fahrer wurden daraufhin zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell