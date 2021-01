Polizei Bochum

Bochum

Keine Maske - Bochumer (27) schlägt Ordnungsamtsmitarbeiter ins Gesicht

Bochum (ots)

Der Dr. Ruer-Platz in der Bochumer Innenstadt am gestrigen 24. Januar, gegen 17 Uhr: Hier sprechen Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Jugendlichen und einen Erwachsenen an, weil sie keine Maske tragen.

Mit beleidigenden Worten versucht das Duo wegzulaufen, um sich der Personalienfeststellung zu entziehen.

Dabei schlägt die ältere Person einem der städtischen Mitarbeiter zunächst mit der Faust ins Gesicht, greift dann zu einem am Boden liegenden Metallteil und schlägt damit um sich. Nachdem der Mann zum Glück niemanden getroffen hat, rennt er in Richtung Husemannplatz davon.

Den 15-jährigen Tatverdächtigen, der in Gelsenkirchen lebt, können die Ordnungsamtsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Beamten nehmen den Schüler mit zur Wache, wo er von seinen Eltern abgeholt wird.

Seit Sonntagabend stehen auch die Personalien des zweiten Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Bochumer.

Die Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat 31 dauern an.

