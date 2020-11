Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Anhänger gestohlen

Bild-Infos

Download

MeckenheimMeckenheim (ots)

Einen Schaden von 16.000 EUR beklagt ein Landwirt aus Meckenheim, von dessen Betriebsgelände in der Hauptstraße Unbekannte vom 10. auf den 11. November einen roten Anhänger mit Alu-Aufbau der Marke Krone entwendeten. Für den Abtransport muss ein entsprechender Schlepper zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell