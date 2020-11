Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen zerstochen

HaßlochHaßloch (ots)

Von Montag auf Dienstag (9.-10. November 2020) stach ein Unbekannter in der Pfaffengasse zwei Reifen an einem grünen Skoda Citigo platt. In den angrenzenden Straßen Am Zwerchgraben und Gartenstraße registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen zwei weitere Fälle von Sachbeschädigungen, bei denen die Reifen zweier Autos beschädigt wurden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

