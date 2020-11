Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagvormittag, den 10.11.2020, wurden im Stadtgebiet von Neustadt in der Zeit zwischen 07 bis 13 Uhr Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt-, Geschwindigkeits- und Handyverstöße durchgeführt. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer wegen der verbotswidrigen Benutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt kontrolliert und als Folge mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro belegt. Zudem müssen sie mit einer Eintragung ins Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Weiter wurden vier Geschwindigkeitsverstöße und zwei Gurtverstöße, die jeweils mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden, festgestellt.

