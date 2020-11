Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Junger Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße

Am Dienstagmittag, den 10.11.2020, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 20jähriger Pkw-Fahrer in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer können im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten, erkannt werden. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Als Folge wurde dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, vorbeugend sichergestellt. Er muss sich jetzt wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

