Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leicht verletzter Person unter Beteiligung eines E-Tretrollers

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019, kam es gegen 06:25 Uhr in der Oppauer Straße am sog. Oppauer Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und dem Nutzer eines E-Tretrollers. Hierbei überquerte der E-Tretrollerfahrer fahrend einen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von dem PKW-Fahrer erfasst. Der E-Tretrollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Für den E-Tretroller lag zudem kein Versicherungsschutz vor.

