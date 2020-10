Polizei Düsseldorf

POL-D: Kalkum - Betrunkener Radfahrer ohne Beleuchtung auf Danziger Straße unterwegs - Blutprobe und Anzeige

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Kalkum - Betrunkener Radfahrer ohne Beleuchtung auf Danziger Straße unterwegs - Blutprobe und Anzeige

Samstag, 31. Oktober 2020, 1.11 Uhr

In besondere Gefahr begab sich und andere Verkehrsteilnehmer ein 18-Jähriger in der Nacht zu Samstag, als er in betrunkenem Zustand mit seinem Zweirad die Danziger Straße befuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 1.15 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen beim Notruf der Polizei und schilderten, dass sie mit ihren Autos auf der Danziger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs seien. Vor ihnen solle sich ein Radfahrer mit seinem unbeleuchteten Gefährt befinden, der in deutlichen Schlangenlinien fahre. Geistesgegenwärtig setzte sich ein Autofahrer mit eingeschaltetem Warnblinklicht hinter den Radler, um so den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Ein umgehend entsandter Streifenwagen konnte den Radfahrer an der Abfahrt Kalkumer Schloßallee abpassen, als er gerade die Beleuchtung seines Drahtesels einschalten wollte. Als die Beamten den jungen Mann ansprachen, fiel dieser ihnen quasi entgegen. Ein erster Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen verlief deutlich positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt. Anschließend übergaben die Polizisten den Heranwachsenden an seine Eltern.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell