POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Fußgänger von Leichtkraftradfahrer erfasst - 84-Jähriger tödlich verletzt

Mittwoch, 28. Oktober 2020, 22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend in Unterrath verletzte sich ein Fußgänger so schwer, dass er in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf wollte ein 84 Jahre alter Mann die Unterrather Straße zwischen der Kartäuserstraße und der Hiddenseestraße überqueren. Er übersah dabei einen 57-jährigen Leichtkraftradfahrer, der mit seiner Piaggio die Unterrather Straße in Richtung Rath befuhr. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden. Der Senior verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Heute, in den frühen Morgenstunden, erlag er seinen Verletzungen. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt.

