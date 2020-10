POL-D: Derendorf: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Polizei Düsseldorf

Dienstag, 27. Oktober 2020, 9.52 Uhr

Heute Morgen verletzte sich eine 83-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Derendorf schwer. Die Spezialisten des Düsseldorfer Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen bog der Lkw-Fahrer zur Unfallzeit von der Ulmenstraße, aus Richtung Großmarkt kommend, nach rechts in die Johannstraße ab. Währenddessen überquerte die Radfahrerin aus Richtung Tannenstraße die Johannstraße auf der Radfurt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang des Lkw kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin wurde vom Lkw erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 54-jährige Lkw-Fahrer, mit Wohnsitz in der Türkei, wurde im Anschluss direkt vernommen und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Die Spezialisten des Düsseldorfer Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten vor Ort die Spuren. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zum Teil gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

