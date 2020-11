POL-PDNW: (Freinsheim) - Fahrrad unberechtigt benutzt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 10.10.2020 gegen 16:00 Uhr entwendete ein 19-Jähriger am Bahnhaltepunkt in Freinsheim ein Damenfahrrad. Zeugen konnten ihn beobachten, wie er sich am Fahrradständer ein unverschlossenes Damenrad nahm und in Richtung Ortskern fuhr. Am Spielplatz in den Bohnengärten konnte der 19-Jährige durch die eingesetzte Streifenbesatzung aufgegriffen werden. Das Fahrrad konnte der glücklichen Eigentümerin übergeben werden. Vermutlich hatte sie ihr Fahrradschloss nicht richtig verschlossen. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unbefugter Benutzung eines Fahrrades ermittelt.

