Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - mit Fahrrad gestürzt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.10.2020 gegen 09:00 Uhr wurde ein 73-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Freinsheim verletzt. Er befuhr mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte er beim Bremsvorgang auf dem nassen Kopfsteinpflaster mit dem Hinterreifen weg und stürzte. Er wurde dabei leicht an Schulter und Hüfte verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand nur ein leichter Schaden an der Beleuchtung.

