POL-PDNW: Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Neustadt/Weinstraße

Am Montag, den 09.11.2020, gegen 08:00 Uhr, wurde durch einen 47jährigen Lambrechter Strafanzeige gegen dessen 17jährigen Stiefsohn erstattet. Hintergrund war, dass der Jugendliche, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in den frühen Morgenstunden den Fahrzeugschlüssel vom Pkw seines Stiefvaters ohne dessen Wissen an sich nahm und davonfuhr. Erst am frühen Abend, gegen 18:00 Uhr, teilt der Geschädigte die Rückkehr seines Stiefsohnes mit. Bei einer Kontrolle vor Ort räumte der Jugendliche die Tat ein. Weiter konnten bei ihm Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Amphetamin, infolgedessen ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der 17Jährige muss sich jetzt wegen der Straftaten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit in Bezug auf das Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

