POL-PDNW: Verkehrsbehinderung auf der L 499 durch einsturzgefährdetes Haus

Am frühen Dienstagmorgen, den 10.11.2020, gegen 04:30 Uhr, wird der Neustadter Polizei ein einstürzendes Haus an der L 499 im Elmsteiner Tal in Höhe Helmbach gemeldet. Von dem unbewohnten Anwesen waren Teile des Mauerwerks auf die Fahrbahn gestürzt. Auch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, fielen weitere Bruchsteine der Fassade auf die Fahrbahn, sodass diese voll gesperrt werden musste. Es wurde eine bedarfsgerechte Umleitung eingerichtet. Weitere Informationen folgen, sobald die Gefahr gebannt ist und die Strecke wieder freigegeben werden kann.

