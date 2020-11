Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch Fehler beim Überholen

MeckenheimMeckenheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 12000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L530 von Meckenheim in Richtung Hochdorf-Assenheim. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen wollte ein landwirtschaftliches Gespann überholen, übersah hierbei jedoch eine 27-jährige Haßlocherin, die ihrerseits schon im Überholvorgang war. Es kam folglich zu einem Auffahrunfall bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

