Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Hauswände beschmiert

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 03.11.2020,16:00 Uhr bis 04.11.2020, 08:00Uhr wurden in Ellerstadt mehrere Hauswände und Gartenmauern mit schwarzer Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter liefen vermutlich mit einer Farbsprühdose durch die Bahnstraße und Speyerer Straße und besprühten im Vorbeigehen mehrere Hauswände und Gartenmauern der anliegenden Grundstücke. Insgesamt wurden bisher an 8 Anwesen ein horizontaler schwarzer Strich zwischen 3 Metern und 17 Metern Länge festgestellt. Die Striche befanden sich auf einer Höhe zwischen 60-80 cm. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

