Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperliche Auseinandersetzung in der Nacht

Mönchengladbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 34 Jahre alten Männer und einer Gruppe von drei unbekannten männlichen Personen ist es in der Nacht zum Sonntag, 12. Juli, in Hardterbroich-Pesch an der Ecke Sophienstraße / Lürriper Straße gekommen.

Einer der beiden 34-Jährigen erklärte der Polizei, dass er von einer der drei Personen plötzlich mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt worden sei. Dieser Mann sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und habe eine Kurzhaarfrisur. Einer der beiden Begleiter des Mannes sei etwa 1,80 Meter groß, der andere sei geschätzt 90 bis 100 Kilogramm schwer und habe ein rotes T-Shirt getragen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

