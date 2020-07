Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Fahrraddiebstähle - Von Zeugen beobachtet - Ein Tatverdächtiger gestellt

Mönchengladbach (ots)

Drei Fahrraddiebstähle sind am vergangenen Wochenende im Mönchengladbacher Stadtgebiet von Zeugen beobachtet worden. Ein Tatverdächtiger konnte gestellt werden.

Aufmerksame Anwohner der Hein-Minkenberg-Straße in Rheindahlen haben am Freitagabend, 10. Juli, gegen 20.30 Uhr bemerkt, dass zwei unbekannte Täter das Fahrrad eines Nachbarn die Straße entlang schoben. Am hinteren Reifen hing noch das Schloss, mit dem der Eigentümer es zu sichern versucht hatte. Trotz gemeinsamer Nacheile von vier Nachbarn, darunter der Mann, dem das Fahrrad gehört, sowie einer Fahndung der Polizei im Umkreis konnten die beiden Täter entkommen. Sie ließen jedoch am Tatort ein anderes Fahrrad zurück, das mutmaßlich aus einem vorangegangenen Diebstahl stammt. Dieses wurde sichergestellt. Zeugen beschrieben die beiden noch unbekannten Täter als jeweils circa 1,80 Meter groß, vom Alter her Mitte bis Ende 20 und eventuell marokkanischer Herkunft.

Am frühen Samstagmorgen, 11. Juli, um 3.35 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der in Dahl auf der Richard-Wagner-Straße, nahe der St.-Josef-Kirche, einen Mann beim Diebstahl eines Rennrads beobachtet hatte. Der Täter machte sich mit einer roten Zange an dem Schloss zu schaffen, mit dem das Fahrrad gesichert worden war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnte er mit seiner Beute entkommen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges, weiß-blaues Rennrad der Marke Specialized. Der Täter soll laut Zeugenangaben ein Mann von etwa 35 bis 40 Jahren mit "etwas längeren" Haaren sein, der eine dunkle Hose getragen und eine grüne Tasche mitgeführt haben soll.

Ein weiterer Fahrraddieb, der am Samstagabend im Ortsteil Holt ein nur für kurze Zeit unverschlossen abgestelltes Fahrrad hatte stehlen wollen, hatte hingegen keinen Erfolg. Er wurde ebenfalls bei der Tatbegehung beobachtet und konnte nach kurzer Nacheile von der Fahrradeigentümerin selbst gestellt werden. Das Fahrrad konnte noch am Einsatzort zurück an die Besitzerin übergeben werden. Polizeibeamte brachten den Täter zur Identitätsfeststellung ins Polizeipräsidium und schrieben eine Strafanzeige, ehe der 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

In den beiden noch ungeklärten Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach um Mithilfe. Hinweise können unter der Rufnummer 02161-290 gegeben werden.(jn)

