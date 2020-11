Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht

DeidesheimDeidesheim (ots)

Die Polizei Haßloch ermittelt in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Deidesheim und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Zusammen Erwachsenen überquerten acht Kinder am Dienstag kurz vor Schulbeginn (10. November 2020, 7:50 Uhr)in Höhe des Marktplatzes die Weinstraße an einer Fußgängerampel. Eltern berichteten von einem grünen Pkw, der zu schnell auf die Personengruppe zufuhr, erst kurz davor abrupt abbremste und laut hupte. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Forst fort. Er wurde auf 40 Jahre geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell