Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung vor Heinz-Sielmann-Grundschule - Zeugen gesucht

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 11.11.2020, gegen 12 Uhr, überfuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die rot zeigende Ampel vor der Neustadter Heinz-Sielmann Grundschule in der Ludwigstraße und gefährdete dadurch zwei Kinder und eine erwachsene Frau. Nach Angaben des Zeugen, welcher sich mit seinem Fahrzeug hinter dem betreffenden Pkw befand, wollten die drei Fußgänger in diesem Moment die Straße an der grün zeigenden Fußgängerampel queren. Die Frau konnte die beiden Kinder gerade noch so zurückziehen und dadurch einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Lambrecht ungehindert fort. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

