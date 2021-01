Polizei Bochum

POL-BO: Nachtragsmeldung zu Gefährlicher Körperverletzung: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Wie bereits am 6. Januar 2021 in einer Pressemeldung berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4805620), sucht die Kriminalpolizei nach einer Gefährlichen Körperverletzung am 23. Juli 2020 (Donnerstag) in Bochum mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen. Von einem Hinweis auf mögliche Tattoos erhofft sich die Polizei weitere Zeugenhinweise.

Die Bilder sehen Sie unter folgendem Links:

http://polizei.nrw/sites/default/files/2021-01/Tatverd%C3%A4chtige_1141.jpg

http://polizei.nrw/sites/default/files/2021-01/Tatverd%C3%A4chtige_1140.jpg

http://polizei.nrw/sites/default/files/2021-01/Tatverd%C3%A4chtige_1142.jpg

http://polizei.nrw/sites/default/files/2021-01/Tatverd%C3%A4chtige_1143.jpg

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Hinweis auf Tätowierungen, die der abgebildete Mann mit dem grauen Hugo-Boss-Shirt am rechten Halsbereich sowie am rechten Oberarm haben könnte. Wer erkennt die Tatverdächtigen und kann Hinweise geben?

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

