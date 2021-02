Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf) Eingangstür eines Geschäftes für Werbung und Beschriftung mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise (14. - 15.02.2021)

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes für Werbung und Beschriftung in der Straße "Am Brunnen" mit grüner Farbe beschmiert. Die Polizei in Konstanz-Wollmatingen (07531 94299-3) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

