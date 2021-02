Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Rostiges Rohr löst Alarm aus 14.2.21

Oberndorf (ots)

Ein rostiges Rohr einer Sprinkleranlage in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-List-Straße löste am Sonntagabend einen Alarm aus. Die Feuerwehr Oberndorf rückte mit 31 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus und kam dem Defekt vor Ort schnell auf die Spur.Ein Schaden entstand durch die Beeinträchtigung nicht.

